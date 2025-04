Górnicy planują wielki protest. Chcą manifestować w Warszawie

Związki z Bogdanki wystosowały apel do szefów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych. "Uważamy, że sytuacja dojrzała do wspólnego wystąpienia w ogólnopolskiej manifestacji wszystkich central" – piszą związkowcy.

WIDEO

W apelu podkreślono, że tzw. Zielony Ład staje się instrumentem neoliberalnej polityki prowadzącej do likwidacji dużych zakładów pracy i dalszego osłabiania praw pracowniczych.

"Rząd nie reaguje. My oczywiście będziemy walczyć do końca o nasze prawa pracownicze i przyszłość naszego regionu, ale już dawno wiadomo, że Zielony Ład zagraża nie tylko górnikom. On zagraża wszystkim pracownikom w Polsce" - dodają.