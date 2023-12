Szef policji odchodzi. Taką dostanie emeryturę z ZUS

Gen. Jarosław Szymczyk otrzyma także znaczącą odprawę. Wyniesie ona co najmniej trzykrotność jego pensji, a dodatkowo dojdzie do niej dodatek za staż pracy, który może ją zwiększyć nawet do sześciokrotności wynagrodzenia. Gen. Jarosław Szymczyk dostanie więc co najmniej 120 tys. zł odprawy.