Ulga dla właścicieli domów. Możesz odliczyć nawet 106 tys. zł

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie, z którego mogą skorzystać wybrane grupy podatników. Odliczenie przysługuje osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego (również w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej), które poniosły wydatki w związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi.

Rząd w tym roku wprowadził zmiany w zakresie urządzeń, które kwalifikują się do odpisania w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Nie można już odliczać wydatków na kotły gazowe i olejowe. Ulga będzie obejmować natomiast nowe urządzenia jak magazyny energii i mikroinstalacje wiatrowe.

Kwota odliczenia wynosi maksymalnie 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Co ważne, w przypadku małżonków, którzy są współwłaścicielami budynku, ulga termomodernizacyjna może wynieść do 106 tys. zł - w przypadku, gdy dotyczyć będzie osobno każdego z małżonków.