Milka chudnie i drożeje. "To jakiś żart?

"Fakt" donosi, że Milka Alpenmilch, z kremem Noisette, gorzka czy biała, została zmniejszona z 100 do 90 g . Z kolei większe tabliczki zostały "odchudzone" o 20 g - z 270 do 250 g.

- Downsizing to zjawisko biznesowe, mocno związane z psychologią zakupu. Okazuje się, że istnieją pewne pułapy cenowe, które są dla konsumenta akceptowalne. Po przekroczeniu tego progu klient uznaje, że to za wysoka cena i nie kupuje produktu. Klienci często postrzegają downsizing jako drobne oszustwo, ale należy dokładnie sprawdzić opakowanie, bo producenci mają obowiązek informacyjny. Jeśli producent informuje, że gramatura się zmniejszyła, to wszystko jest w porządku, choć oczywiście nie jest to pozytywna zmiana dla klienta - podkreśla w rozmowie z WP Finanse ekonomista Rafał Mundry.