Rolnicy tracą opłacalną uprawę. "Nie zarobią"

– Pomimo wielu starań, profesjonalnych zabiegów niestety, ale praktycznie żaden z rolników tutaj w rejonie nie poradził sobie z opanowaniem chwościka na plantacjach. Co się później przyczyniło ostatecznie do spadku polaryzacji – powiedział w rozmowie z "Tygodnikiem Poradnik Rolniczy" Marek Oblicki, dyrektor ds. produkcji roślinnej w Kombinacie Rolnym Kietrz.

– Z jednej strony chcemy zostać, ponieważ opłacalność na burakach jednak jest, a z drugiej strony pasuje nam to w płodozmianie. My aktualnie pozostajemy przy tym samym areale, jaki mieliśmy dotychczas. A być może, bo trwają jeszcze nadal rozmowy, że być może o parę procent zwiększymy areał – dodaje Oblicki.

Rolnicy nie tylko obawiają się chorób nasilających się w uprawie buraka cukrowego, ale tego, co będzie działo się z rynkiem cukru, bo to właśnie od niego zależy, ile będą mieli zapłacone za buraki.

– Rolnicy tutaj na cukrze nie zarobią, jedynie tylko tyle, co jest w umowie. Polaryzacja jest niska, średnia polaryzacja w cukrowniach nie przekracza 16 proc. Natomiast co do plonów, to plony są zadowalające. Kształtują się tam na poziomie około 80-90 proc. – podkreślił Walas.