230 tys. osób dostanie wezwanie na komisję. Wojsko daje mało czasu

Jeżeli czas na stawienie się wynosi więcej niż doba, nie powinno to stanowić większego problemu. Ale co się dzieje, jeżeli na karcie pojawi się wpis: natychmiast? To oznacza, że "osoba powołana powinna nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa" - informuje dziennik. To oznacza, że czas na stawienie się jest o dwie godziny dłuższy niż dotychczas.