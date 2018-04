Szkodliwy olej palmowy. Islandia rezygnuje z tłuszczy trans

Islandia zdecydowała, że do końca 2018 r. zrezygnuje z oleju palmowego.

Walker stwierdził, że to co prawda zwiększy koszty produkcji, ale nie zostaną one przerzucone na klientów.

Olej palmowy na masową skalę uzyskuje się z miąższu owoców palmy oleistej (olejowca gwinejskiego). Ma on barwę ciemnożółtą lub pomarańczową pochodzącą od obecnych w nim karotenoidów. Zawiera: witaminy E i K, sterole, skwalen i koenzym Q10.Zawiera w swoim składzie ok. 50 proc. kwasów tłuszczowych nasyconych, ok. 40 proc. jednonienasyconych i ok. 10 proc. wielonienasyconych. Naturalnie jest produktem o konsystencji półstałej. Olej palmowy surowy wykazuje pozytywny wpływ na zdrowie.