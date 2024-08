Szkoły nie poradziły sobie z nowym obowiązkiem. Ogrom wakatów

Zgodnie z art. 42d Karty Nauczyciela, liczba etatów dla psychologów, pedagogów i innych specjalistów zależy od liczby uczniów w placówce. Przykładowo, przy liczbie uczniów od 51 do 100 wymagane jest 1,5 etatu; od 41 do 50 - 1 etat; a od 31 do 40 - 0,8 etatu.