Szukają nauczycieli języka. Niemiecki wraca w wymiarze trzech godzin

Problemy wynikające z nowego rozporządzenia

Zgodnie z rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej pani Barbary Nowackiej od 1 września 2024 roku język niemiecki, jako język mniejszości, ma być znowu nauczany w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Zakończyło to dwuletnią dyskryminację, jednak jej skutki są nadal odczuwalne. Chodzi tutaj nie tylko o uczniów, ale także o nauczycieli, którzy nauczali języka mniejszości. Część nauczycieli, posiadając również kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów, pozostała w szkole, ale część nauczycieli została zmuszona do poszukiwania nowej pracy. Dlatego więc niektóre szkoły stoją w nowym roku szkolnym przed organizacyjnym wyzwaniem - wyjaśnia ZNSSK.