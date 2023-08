Szukają ochotników do wojska. Płacą 5 tys. zł miesięcznie

Szef MON podkreślił, że kluczowe jest bezpieczeństwo Polski, czemu służy rozwój sił zbrojnych. Dodał, że zachęca do przystąpienia do Wojska Polskiego. - To naprawdę jest bardzo dobra oferta. W sytuacji międzynarodowej, w jakiej znalazła się Europa, w sytuacji, w której Putin postanowił imperium rosyjskie, imperium zła, bezpieczeństwo stanowi podstawową wartość - uważa minister.