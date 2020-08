Szumowski: powrót obostrzeń w 19 powiatach. Czego należy się spodziewać?

Już od soboty blisko milion Polaków będzie musiało ponownie przyzwyczaić się do wzmożonych restrykcji sanitarnych. Na ulicach tych miejscowości mieszkańcy powinni chodzić w maseczkach, imprezy rodzinne będą ograniczone do 50 osób, a w komunikacji miejskiej nie pojedzie więcej niż 50 proc. pasażerów.

- Apeluję do wszystkich Polaków o przestrzeganie reżimu sanitarnego, zachowanie dystansu społecznego i zasłanianie ust i nosa , aby uniknąć zwiększenia obostrzeń. Otrząśnijmy się z beztroski - apelował Łukasz Szumowski.

Limit gości na weselu. "To jak najbardziej logiczne"

- Ograniczona zostanie też liczba osób, które będą mogły brać udział w weselach i uroczystościach rodzinnych. W strefie czerwonej będzie to do 50 osób, a w żółtej - do maksymalnie 100 osób. Będzie też obowiązek rejestracji wesel - mówił wiceminister resortu zdrowia Janusz Cieszyński.