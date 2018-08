Szykują się rekordowe zbiory jabłek. Problemem może być ich sprzedaż

Nawet 5 mln ton jabłek mogą zebrać w tym roku polscy sadownicy. Szykuje się wyjątkowo udany sezon. Nie wiadomo jednak, czy polskim producentom uda się sprzedać tak duże zapasy owoców.

Polscy producenci podkreślają, że wiele zależy od tego, co wydarzy się w Chinach. To światowy lider rynku jabłek. Globalna produkcja wynosi ok. 80-90 tys. ton rocznie, z czego ok. 40-50 mln. pochodzi właśnie z Chin.