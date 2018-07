Wiśnie za darmo. Nie ma rąk do pracy, więc sadownicy zapraszają na zbiory

50 groszy za kilogram - Ukraińcy nie godzą się na taką stawkę i nie chcą pracować przy zbiorach wiśni. Sadownicy nie mogą zapłacić więcej, bo na skupie dostaną maksymalnie złotówkę. Aby owoce nie zgniły na drzewach, zapraszają ludzi i pozwalają brać je za darmo.

Drzewa aż proszą się o zbiory. Żałuję, że nie wziąłem ze sobą choćby wiaderka. Nie ruszając się z miejsca, można by je napełnić w ciągu kilku minut. Muszę jednak wrócić do Błędowa na spotkanie z wójtem.

Do dziś dominują jabłka. Wiśnie są numerem dwa i zdecydowanie wyprzedzają pozostałe uprawy. Powierzchnia wiśniowych sadów w gminie to ok. 2 tys. hektarów, czyli 20 proc. wszystkich upraw.

Choć brzmi dobrze, to w rzeczywistości jest inaczej. Rolnicy nie mają bowiem jak zerwać wiśni. Skupy oferują rekordowo niskie ceny. Teraz ok. złotówki za kilogram wiśni. Jeszcze kilka dni temu cena wynosiła 70 gr.

- Ciągle nierozwinięty jest element promocyjny sadów w okolicach Błędowach i Grójca, a to może być dla ludzi przygoda. Przyjechać ze znajomymi, wspólnie spędzić czas. Jeżeli sadownicy utrzymają tę akcję i ją jeszcze dopracują, to mają szansę na dużą sprzedaż bezpośrednią - przekonuje ksiądz.

Mikołajewski liczy na to, że jak się wypogodzi, to ludzi przyjedzie zdecydowanie więcej. Do działania zachęca go ks. Kurek.