Szykuje się rewolucja w spółdzielniach. Większe prawa dla mieszkańców

Każdy ma mieć możliwość wyboru władz swojej spółdzielni - postuluje senator Lidia Staroń. Proponuje, by wybory odbywały się w dni wolne od pracy, tak aby jak najwięcej osób - wzorem wyborów parlamentarnych czy prezydenckich - mogło oddać swój głos.

Jednocześnie, jak informowaliśmy w Wirtualnej Polsce , pojawił się pomysł, by we władzach spółdzielni nie mogły zostać m.in. osoby, które ukarano grzywną za nieudostępnienie dokumentów spółdzielni. Proponowanych zmian jest więcej. Pojawił się pomysł ograniczenia kręgu osób, które mogą zostać pełnomocnikiem członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu tak by rolę tę mogli pełnić tylko: małżonek, wstępni (ojciec, dziadek), zstępni (syn, córka, wnuk) lub inni członkowie spółdzielni.

Wszystko po to, by uniknąć sytuacji, do których dochodzi obecnie. - Zarząd spółdzielni zwraca się do osoby w podeszłym wieku, prowadzącym klub seniora i zbiera od nich pełnomocnictwa, po czym podejmuje decyzje po swoje myśli – uważa Kacper Płażyński, który złożył petycję.