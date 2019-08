Bat na prezesów spółdzielni. Na te zmiany czekają mieszkańcy

Możliwe są istotne zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W jej władzach nie będą mogły zostać m.in. osoby, które ukarano grzywną za nieudostępnienie dokumentów spółdzielni.

Wszystko po to, by uniknąć sytuacji, do których dochodzi obecnie. - Zarząd spółdzielni zwraca się do osoby w podeszłym wieku, prowadzącym klub seniora i zbiera od nich pełnomocnictwa, po czym podejmuje decyzje po swoje myśli – uważa Kacper Płażyński, który złożył petycję.