Ta grupa dostanie wyższe wypłaty z ZUS. Wystarczy złożyć wniosek

Od początku tego roku wdowy i wdowcy mogą łączyć swoją emeryturę z rentą rodzinną. Zmiany te wprowadziły nowe przepisy, które pozwalają na wybór korzystniejszego wariantu świadczeń. Wnioski do ZUS można składać od 1 stycznia. Oto warunki.

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osoby owdowiałe mają do wyboru dwa warianty: 100 proc. swojej emerytury i 15 proc. renty rodzinnej lub odwrotnie. W 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc.

Łączna kwota wypłat nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Jeśli suma wypłacanych świadczeń przekroczy ten limit, ZUS pomniejszy kwotę o nadwyżkę. W przypadku gdy jedno ze świadczeń przekracza limit, ZUS będzie wypłacał tylko to wyższe.

Komu przysługuje renta wdowia?

Połączone świadczenia, w tym tzw. rentę wdowią, mogą otrzymać kobiety mające co najmniej 60 lat i mężczyźni powyżej 65 lat, pozostający do dnia śmierci małżonka we wspólności małżeńskiej, którzy nabyli prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Nie mogą oni pozostawać w związku małżeńskim.

Świadczenie jest przeznaczone dla wdów i wdowców mających prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno to renta rodzinna po zmarłym małżonku.

Jeśli osoba w przyszłym roku złoży wniosek o rentę wdowią, a nie będzie miała ustalonego prawa do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, w tym renty rodzinnej po zmarłym małżonku, wówczas ZUS odmówi jej przyznania świadczenia z powodu braku prawa do drugiego świadczenia.

Wnioski można składać od stycznia

Wnioski o rentę wdowią można składać od 1 stycznia 2025 r. Prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca, w którym złożono wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 r.

W przypadku wniosków złożonych do 30 czerwca 2025 r. prawo do renty wdowiej będzie przysługiwało od 1 lipca 2025 r. Dlatego do złożenie wniosku uprawnione osoby będą miały sześć miesięcy.