Dostała podwyżkę w pracy. ZUS interweniował. Oto decyzja

ZUS uznał, że jedynym celem podwyżki było podniesienie wysokości składek i, co za tym idzie, zwiększenie wysokości świadczenia, jakie kobieta otrzymywała od Zakładu. Pracownica zaczęła korzystać ze zwolnień lekarskich dwa dni po podpisaniu aneksu z pracodawcą . Wcześniej jej wynagrodzenie wzrosło o 66 proc. Kobieta spędziła na L4 łącznie pięć miesięcy .

Do oceny tej sytuacji przez ZUS przychylił się także Sąd Okręgowy w Szczecinie. Zwrócił on również uwagę na to, że pracodawcą udzielającym podwyżki była matka pracownicy.