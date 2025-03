Tak Polacy unikają płacenia za śmieci. Rząd chce dokręcić śrubę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada zmiany w przepisach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami - pisze "Portal Samorządowy". Obecne mechanizmy kontroli są niewystarczające, co prowadzi do nieprawidłowości w deklaracjach śmieciowych.

Wiceminister Anita Sowińska podkreśla, że prace nad nowymi rozwiązaniami są prowadzone we współpracy z samorządami i innymi instytucjami. Analizowane są możliwości wykorzystania danych z różnych rejestrów, co umożliwić weryfikację opłat.

Samorządy coraz częściej decydują się podnosić stawki za wywóz śmieci do maksymalnych dozwolonych poziomów. W Obornikach mieszkańcy płacą już 49 zł za osobę, a w innych miejscowościach, jak Żmigród czy Wisznia Mała, stawki są zbliżone do 50 zł. Zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminie, maksymalna stawka za gospodarowanie odpadami to 53,56 zł na osobę.