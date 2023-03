Tak powstało logo i nazwa Biedronki. Cel od początku był jasny

Ma być prosto, tanio i rzucać się w oczy

- Chodziła mi wtedy po głowie popularna w tamtych czasach piosenka "Mała biedroneczka". Bardzo dobrze się kojarzyła, a słowa szybko zapadały w pamięć. "Mała biedroneczka siedem kropek miała [...] Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba", jakoś tak to szło - tłumaczył Mariusz Świtalski w książce Łukasza Grassa. - Poza tym biedronki były często wykorzystywane w manufakturze jako element graficzny. Niemal w każdej kwiaciarni można było wtedy kupić małe naklejki lub coś na wzór klamerek z biedronką dołączanych do bukietów. Pomyślałem, że skoro to jest tak popularne i tak dobrze się kojarzy, sklepy będą nazywać się Biedronka - opowiadał.