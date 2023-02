Właściciele Biedronki to najbogatsza rodzina w kraju. Wejście na polski rynek było kluczowe

Grupa zatrudnia w trzech krajach - Polsce, Portugalii i Kolumbii - ponad 118 tys. pracowników. W Polsce, oprócz Biedronki, należy do niej też sieć drogerii Hebe. Na rodzimym, portugalskim rynku, grupa jest właścicielem supermarketów Pingo Doce i sieci cash & carry Recheio. Do tego działa w sektorze mleczarskim, chowu bydła oraz hodowli ryb, prowadzi też pijalnie czekolady Hussel i kawiarnie Jeronymo. Z kolei w Kolumbii należy do niej sieć supermarketów Ara.