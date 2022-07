Tak w USA walczą z inflacją. Kolejne stany likwidują podatek od pieluch

Badania pokazują, że pieluchy są dużym wydatkiem dla opiekunów małych dzieci i wymagających używania pieluch dorosłych. Niemowlęta zużywają do 12 pieluch dziennie, co kosztuje od 70 do 80 dolarów (360-375 złotych) miesięcznie na dziecko. To około 930 dolarów (4,3 tys. złotych) rocznie - wynika z wyliczeń amerykańskiej Krajowej Sieci Banków Pieluch (NDBN, National Diaper Bank Network).