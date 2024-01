Taką emeryturę otrzymuje Katarzyna Dowbor. Inni artyści mogą pomarzyć

Krystyna Loska powiedziała dziennikarzom "Super Expressu", że jej emerytura to "tysiąc coś tam...". Loska, prywatnie matka Grażyny Torbickiej pracowała 33 lat i przetrwała aż 14 prezesów TVP, a mimo to może liczyć na groszową emeryturę. Znana z "M jak miłość" Teresa Lipowska pobiera emeryturę wysokości około 2,2 tys. zł brutto miesięcznie, na rękę jest to około 2 tys.