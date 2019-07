Take&Go. Pierwsi klienci robią zakupy w sklepie bez kas i obsługi

Ruszyła faza testów sklepów Take&Go, czyli takich bez kas, bez obsługi i bez godzin otwarcia. - Oddajemy władzę w ręce klientów - mówi w rozmowie z finanse.wp.pl Marcin Dąbrowski, prezes spółki.

Na początek trochę angielszczyzny - sklep nazywa się Take&Go, czyli bierz i idź, a trwająca właśnie faza testów to "Early Access", czyli po polsku - wczesny dostęp. Spółka Surge Cloud w ten sposób chce wybadać opinie klientów, poznać ich potrzeby, po tym wprowadzić ewentualne poprawki i udostępnić sklep dla wszystkich. By wziąć udział w teście i zostać pierwszym klientem trzeba zarejestrować się na inetrnetowej stronie nowej sieci handlowej.

- Projekt "Early Access" to niezwykle istotny etap dla sieci Take&GO. Jesteśmy gotowi, aby po zakończeniu prac adaptacyjnych i technologii pokazać pracę naszego zespołu pierwszym klientom i co istotne wsłuchać się w ich opinię na temat jego funkcjonalności - zapewnia w rozmowie z finanse.wp.pl Marcin Dąbrowski, prezes Surge Cloud. Jak dodaje, cały proces testowy będzie podzielony na trzy etapy.

- Każdy etap będzie charakteryzował się tym, że oddamy klientom do testów więcej elementów w sklepie, a po zakupach dadzą nam zwrotną. Klienci są dla nas najważniejsi, więc ich zdanie już na tym etapie jest dla nas niezwykle cenne. Będą oni mogli kupować smaczniej, szybciej oraz fajniej. To ostatnie słowo jest tutaj kluczem. Fajnie się jeździ hulajnogą elektryczną, fajnie się ogląda seriale na Netfliksie. W Take&GO można zrobić zakupy szybko, ale przede wszystkim będzie można zrobić zakupy fajnie – podkreśla Marcin Dąbrowski.

Jego zdaniem Take&GO to sklep oddający władzę w ręce klientów. - Dajemy im wybór, kiedy chcą wejść do sklepu, jakiego dnia i o której godzinie. Nie chcemy mówić tutaj o rewolucji, bardziej skupiamy się na ewolucji rynku FMCG, gdzie granice między światem online i offline się zacierają - mówi nam prezes Surge Cloud.

Zdaniem Marcina Dąbrowskiego, konsumentów zawsze kształtuje styl życia, a każdy z nas kładzie nacisk na co innego. - Jedni szanują swój czas, inni różnorodność asortymentu, wygodę zakupów itd. Trzeba podkreślić, że my - jako społeczeństwo - stajemy się coraz bardziej roszczeniowi. Przychodzimy do sklepu oczekując, że nasze potrzeby zostaną zaspokojone, a jeśli nie, wychodzimy poirytowani - twierdzi. I jak dodaje, ta roszczeniowość jest jednak pozytywna, bo kształtuje jakość usług. To konsumenci mają pieniądze i to oni decydują, gdzie je zostawią.