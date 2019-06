Bierzesz towar z półki i wychodzisz. W Poznaniu otworzą pierwszy bezkasowy sklep

Firma Surge Cloud otworzy w Poznaniu pierwszy bezkasowy sklep sieci Take&GO. Będzie on czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. W każdą niedzielę, nawet niehandlową. Wystarczy wziąć towar z półki i zapłacić za niego smartfonem.

- Chcemy docierać do klientów, którzy żyją aktywnie i szybko, a także potrzebują zrobić zakupy w drodze do pracy czy też domu. Take&GO to przyszłość oraz marzenia, które możemy zrealizować. Pierwszy sklep to dopiero początek i już teraz intensywnie pracujemy nad doborem kolejnych lokalizacji, zarówno w Poznaniu, Warszawie, jak i w innych miastach – mówi Dawid Urban, inwestor i pomysłodawca Take&GO.