Tani nocleg w Trójmieście. Podpowiadamy, jak go znaleźć

Tanio, czyli kiedy?

Najdroższy czas wypoczynku w Trójmieście to sezon letni. W takim przypadku dobrze jest rozważyć podróż poza sezonem. Pomimo tego, że plażowanie i kąpiele w morzu są praktycznie niemożliwe, to ceny dużo niższe niż w szczycie sezonu. I to właśnie z takiej opcji korzysta dużo turystów, którzy jesienią, czy zimą wybierają się na city break do Trójmiasta. Tu zawsze jest co robić.