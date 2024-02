Tańszy prąd? Wyższy limit tylko po złożeniu oświadczenia

Eksperci mówią, co trzeba zrobić natychmiast

Przyjęta przez Sejm ustawa zakłada przedłużenie do połowy 2024 roku maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto (do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku). Będzie to 1500 kWh dla gospodarstw domowych, 1800 kWh dla osób z niepełnosprawnością, a dla rolników i dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny 2000 kWh. Powyżej limitu, zachowana ma być stawka 693 zł za MWh jako cena maksymalna. Jakie trzeba mieć dokumenty, by skorzystać z większego limitu?