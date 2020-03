Tarcza antykryzysowa przyjęta przez Sejm. Szef Solidarności nie kryje oburzenia

Tarcza zakłada mechanizm dopłat do wynagrodzeń pracowników, postojowe dla firm, które nie mogą prowadzić działalności oraz preferencje dla przedsiębiorców. Mowa tu m.in. o zwolnieniu ze składek ZUS na 3 miesiące, szybkich pożyczkach czy przesunięciach terminów zapłaty podatku.

Najbardziej zainteresowani, czyli przedsiębiorcy i zrzeszające ich organizacje od początku podnosili jednak, że tarcza jest dziurawa, bo tak naprawdę zapewnia pomoc tylko bardzo wąskiej grupie osób. Zresztą nawet ci, którzy spełnią kryteria umożliwiające skorzystanie z niej, muszą liczyć się z tym, że to i tak nie będą wysokie kwoty. Przykładowo, mali przedsiębiorcy, którzy zobowiążą się do utrzymania zatrudnienia przez kolejne pół roku, mogą liczyć na bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek znalazła się też poprawka do ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie.

Krytycznie do tych rozwiązań odniósł się przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" i wiceprzewodniczący RDS Piotr Duda. W opublikowanym na portalu tysol.pl oświadczeniu ocenił zmiany jako "rażące naruszenie autonomii parterów społecznych" i "nieuprawnioną ingerencją w uprawnienia zarezerwowane wyłącznie dla prezydenta RP".

"Odnosząc się do możliwości odwoływania członków Rady, którzy w swoim życiorysie mają współpracę ze służbami bezpieczeństwa PRL, wobec których orzeczono kłamstwo lustracyjne, chcemy wyraźnie podkreślić, że choć "Solidarność" zdecydowanie zabiega o takie regulacje, to jednak tarcza antykryzysowa nie jest miejscem, by zajmować się tą sprawą" - dodał Duda.