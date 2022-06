Tauron ogłasza drogę do neutralności klimatycznej

- Największą zmianą ma być dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii – elektrowni wiatrowych na lądzie i Morzu Bałtyckim, elektrowni fotowoltaicznych oraz wodnych. Już w 2030 roku Tauron chce mieć zainstalowane w OZE 3,7 GW mocy. Najsilniejszym segmentem ma być tu fotowoltaika. Chcemy zwiększyć jej moc ponad 128 razy w stosunku do 2021 roku – do 1,4 GW. To równowartość mocy 7 standardowych 200 MW bloków węglowych – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.