Tego nie znajdziesz w żadnym sklepie internetowym. Sieć kusi usługami

Kupowanie nowego sprzętu elektronicznego to często nie lada wyzwanie, a jeszcze trudniejsza wydaje nam się jego instalacja czy uruchomienie. Jak zatem nie zgubić się w trakcie wyboru nowych produktów i sprawdzić, na co możemy liczyć w ramach obsługi w sklepie?

Współczesny konsument oprócz wysokiej jakości produktu oczekuje również kompleksowej obsługi. Elektronika użytkowa praktycznie z miesiąca na miesiąc staje się coraz bardziej zaawansowana technologicznie. Żeby móc cieszyć się nowym sprzętem, coraz częściej decydujemy się na powierzenie fachowcom przygotowania urządzania i zabezpieczenia go do pracy zgodnie z naszymi preferencjami.

- W jednym miejscu nie tylko mamy dostęp do sprzętu, ale też możemy go ubezpieczyć, naprawić czy odpowiednio skonfigurować – komentuje Gregor Nawrath, COO MediaMarktSaturn Polska. MediaMarkt oferuje szybkie, sprawne i skuteczne usługi, obejmujące produkty z następujących kategorii: RTV, AGD, komputery, tablety, telefony i smartfony, foto, auto, ochrona ekranu oraz gwarancja plus i tzw. naprawy ekspresowe.

Sprawia to, że klient zyskuje idealny i rzeczywisty obraz. Kalibracja telewizora to regulacja przy wykorzystywaniu profesjonalnych urządzeń pomiarowych, która wykonywana jest przez firmę zewnętrzną, a klient po jej zakończeniu otrzymuje certyfikat THX i ISF.

Dlatego marka oferuje takie usługi, jak podłączenie do sieci gazowej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, montaż urządzeń do zabudowy, montaż czujników gazu, czadu czy dymu, przełożenie drzwi w lodówce czy magazynowanie sprzętu. Dzięki temu klienci nie tracą gwarancji na sprzęt, co może się zdarzyć w sytuacji, gdy zdecydujemy się na samodzielne podłączenie np. płyty indukcyjnej i zrobimy to nieprawidłowo.