Telewizor w cenie samochodu. Są tacy Polacy, co nie oszczędzają

Od stycznia do września Polacy kupili ponad 200 telewizorów Samsunga typu QLED 8K. 120 z nich to modele o przekątnej 75 cali, a to znaczy, że kosztują od 25 do nawet 60 tysięcy zł. Prawdopodobnie jednak żaden Polak nie skusił się do tej pory na najdroższy model firmy, który kosztuje, bagatela, ćwierć miliona zł.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Samsung Newsroom/Flickr, Fot: Samsung)

Sprzedaż telewizorów tych Samsunga ruszyła w grudniu ubiegłego roku. Nie wiadomo, ile koreańskiemu producentowi udało się sprzedać tych flagowych modeli jeszcze w 2018 roku.

W 2019 r. jednak polscy nabywcy kupili około 200 sztuk, informuje Samsung. Telewizory 8K uznawane są za najbardziej zaawansowane pod względem rozdzielczości które są dostępne obecnie na rynku.

Oferuje je nie tylko Samsung - Sony sprzedaje takie modele od lipca, a LG - od września.

Szybka opcja na obiad dla dziecka? "Nie chcę tego połykać". Obejrzyj wideo:

Telewizory Samsunga 8K o przekątnej 75 cali i więcej kosztują od 25 do 60 tys. zł, a tych nad Wisłą od stycznia do września sprzedano około 120 sztuk.

Z informacji serwisu iMagazine wynika jednak że żaden Polak nie kupił póki co flagowego telewizora Samsunga, którego przekątna wynosi 98 cali. Taki model jest dostępny tylko na specjalne zamówienie i kosztuje ponad 250 tys. zł.

Firma LG natomiast sprzedała jeden 88-calowy model telewizora, wykonanego w takiej technologii. Kosztował około 130 tys. zł.