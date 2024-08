Ten sprzęt pożera najwięcej energii. Natychmiast wyjmij wtyczkę

Do czerwca 2024 roku funkcjonowała taryfa opłat wprowadzona podczas pandemii. Płaciliśmy wtedy 412 zł za megawatogodzinę, pod warunkiem że nie przekroczyliśmy wyznaczonego przez rząd limitu. Od lipca 2024 roku cena wzrosła do 500 zł za megawatogodzinę, co daje 0,62 zł brutto za kilowatogodzinę.