Ten system nie będzie działał. Ważna zapowiedź przed długim weekendem

We wtorek 3 maja sesje rozliczeniowe w systemie Elixir nie odbędą się - zapowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa. Ten dzień jest ustawowo wolny od pracy i popularny system służący do realizowania przelewów również będzie miał wolne. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy będą bardzo potrzebowali przelać pieniądze, zostaną zupełnie bez wyjścia.