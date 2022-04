Czternastki będą wyższe. Zmiana progu i zwolnienie z podatku

Czternaste emerytury mają być przyznane na innych zasadach niż przed rokiem. Rząd przymierza się do podniesienia progu dochodowego, a także do tego, by zwolnić czternastki z podatku – donosi "Fakt". Przy wypłacie czternastki obowiązuje kryterium dochodowe. Wypłaty mają rozpocząć się w listopadzie.