"Teraz to dopiero będą patologie". Wraca program Czyste Powietrze

Na poprzedniej odsłonie programu część ekspertów nie pozostawiła jednak suchej nitki. Według Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT PC, program, który miał wspierać efektywność energetyczną, w latach 2023-24 doprowadził do "wielu nadużyć", w szczególności w grupie najuboższych beneficjentów. Choć celem było ułatwienie dostępu do czystych technologii, w praktyce, według przedstawicieli PORT PC, otworzyło to pole do masowych nadużyć, a często wręcz oszustw ze strony nieuczciwych firm, które maksymalizowały własne zyski kosztem jakości realizowanych prac.