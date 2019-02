Termin rozliczenia PIT 2019

Przygotowując się do złożenia zeznania podatkowego, należy pamiętać kiedy upływa nasz termin rozliczenia PIT. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że terminy te będą różne w zależności od rodzaju deklaracji. Do kiedy musimy złożyć obowiązujący nas formularz PIT, by uniknąć zbędnych problemów karnoskarbowych?

Najważniejsze daty, związane z rozliczeniami PIT za miniony rok podatkowy, nie uległy zmianie. Osoby, które uzyskują swój dochód za pośrednictwem pracodawcy-płatnika, niezależnie od świadczonego stosunku pracy (umowa o pracę, stosunek służbowy, umowa o dzieło, umowa zlecenie), otrzymają swój PIT-11 najpóźniej do końca lutego. Deklaracja PIT-11, sporządzona przez płatnika, musi trafić do odpowiedniego urzędu skarbowego i pracownika oraz powinna zostać wydrukowana w celach archiwizacyjnych na wypadek kontroli odpowiednich organów.

Od tego roku zmianie uległ jednak zarówno termin rozliczenia PIT-11, jak i sposób, w jaki pracodawca zobowiązany jest przekazać go fiskusowi. W minionym roku płatnik mógł przesłać PIT-11, PIT-8C i PIT-R w wersji papierowej do końca lutego, o ile jego działalność gospodarcza prowadziła zatrudnienie w wymiarze nie większym niż pięć etatów. Aktualnie, niezależnie od liczby zatrudnianych osób, wszystkie deklaracje muszą zostać przesłane drogą elektroniczną do 31 stycznia 2019 roku.

Termin rozliczenia PIT 2019 dla Podatnika

Finalny termin rozliczenia PIT za miniony rok podatkowy nie ulegnie zmianie. Gdy tylko otrzymamy uzupełniony przez pracodawcę PIT-11 (istnieje możliwość otrzymania większej ilości deklaracji, jeśli podjęliśmy pracę w większej liczbie firm), musimy rozliczyć zeznanie na obowiązującej nas deklaracji do 30 kwietnia 2019 roku. Oprócz zdecydowanej większości podatników, świadczących usługę pracy, termin ten obowiązuje również przedsiębiorców – zarówno tych, którzy rozliczają swoje firmy z wykorzystaniem skali podatkowej (PIT-36), jak również tych rozliczających się za pomocą stawki liniowej, wynoszącej 19% (PIT-36L).

Należy pamiętać, iż termin rozliczenia PIT nie powinien być przekroczony. Zaniedbanie dopełnienia formalności względem fiskusa może skutkować konsekwencjami, określonymi w Kodeksie karno skarbowym i zaowocować koniecznością złożenia tzw. czynnego żalu. Sytuacji tej można uniknąć, rozliczając PIT przy użyciu narzędzi, takich jak program PIT.

Możliwości programu PIT sprawią, iż wypełnienie corocznego zobowiązania podatkowego stanie się prostsze niż kiedykolwiek. Znając obowiązujący nas termin rozliczenia PIT 2019 i posiadając otrzymany od pracodawcy PIT-11, złożenie kompletnej deklaracji wraz z załącznikami potrwa jedynie kilka chwil. Rozlicz swój PIT przez internet bezpiecznie, wygodnie i szybko, tak jak miliony Polaków co roku!