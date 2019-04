Test przedsiębiorcy do poprawy. PiS wystraszył się politycznych skutków

Będą zmiany w teście przedsiębiorcy – tak zdecydował wczoraj rząd, jednocześnie przyjmując dokument. Zniknie jego nazwa a sam pomysł zostanie skorygowany.

Nie oznacza to wycofanie z pomysłu, bo zebrane przez MF dane wskazują, że 1 proc. Najbardziej zamożnych przedsiębiorców uzyskują jedną czwartą dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych PIT-em. Większe nierówności są tylko wśród inwestorów giełdowych, bo tam krezusi wypracowują aż 62 proc. wszystkich dochodów z kapitałów. Jednak o ile w przypadku gry na giełdzie może to być zrozumiałe – profesjonaliści uzyskują znacznie lepsze wyniki niż rzesza ciułaczy kupujących jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – o tyle tak duży rozrzut w poziomie dochodów przedsiębiorców dla niektórych ekspertów jest zaskoczeniem. Wynika to z tego, że jednym przedsiębiorcom idzie lepiej, innym. Stąd duże różnice w dochodach - gorzej – czytamy w „Dzienniku Gazecie Prawnej”.