To będzie drenowanie kieszeni. Historyczna podwyżka uderzy w Polaków

W ogłoszeniu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej podano, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 7 tys. 824 zł. Dla osób zatrudnionych na etacie to powód do zadowolenia, ale nie dla tych, którzy prowadzą własne firmy. Dla nich oznacza to znacznie wyższe składki ZUS. Okazuje się, że będą one rekordowo wysokie.