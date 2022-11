To ostatni dzwonek, potem pieniądze przepadną. Wniosek o dodatek tylko do 30 listopada

Ceny maksymalne prądu. A co z gazem?

Przypomnijmy, rząd wprowadził też przepisy, zgodnie z którymi ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2023 roku mają być zamrożone na poziomie z tego roku, ale tylko do pewnego limitu zużycia. Co do zasady jest to nie więcej niż 2 megawatogodziny rocznie, natomiast w przypadku gospodarstw, w których są osoby niepełnosprawnością, jest to 2,6 MWh, a dla dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny - oraz dla rolników - 3 MWh. Gospodarstwa, które przekroczą powyższe limity, za zużyty ponad te pułapy prąd zapłacą nie więcej niż 693 zł za MWh.