Trafili na złoża gorących wód. "To data, na którą czekaliśmy"

- 19 stycznia 2024 r. to data, na którą czekaliśmy. Właśnie zaczęło się wydobywanie wód geotermalnych spod Otwocka. Unosząca się para wodna to oznaka, że mamy temperatury. W najbliższych dniach poznamy dokładnie, ile one wynoszą. Rokowania są świetne, również jeśli chodzi o wydatki - mówi w zamieszczony w mediach społecznościowych nagraniu prezydent Otwocka, Jarosław Margielski.