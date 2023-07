Transport nielegalnych odpadów zatrzymany. Przewoźnikowi grozi wysoka kara

Ze względu na brak zgłoszenia przewożonego odpadu do systemu SENT organizatorowi transportu grozi kara 20 tys. zł. Natomiast przewoźnikowi za brak zezwoleń na wwóz odpadów do Polski grozi kara 24 tys. zł. Podkom. Maciej Czarnecki poinformował też, że kierowca został ukarany mandatem w wysokości 5,2 tys. zł.