Trendy w męskich fryzurach na wiosnę/lato 2018. W jakim strzyżeniu będzie Ci najlepiej, radzi Grzegorz Duży

Styliści co sezon przedstawiają modne cięcie, jednak nie każdemu ono pasuje. Chodzi nie tylko o kształt twarzy, ale też rodzaj włosów i ich kondycję czy gęstość. Poprosiliśmy Grzegorza Dużego, głównego stylistę Shake Your Head, aby nie tylko opowiedział o najmodniejszych trendach, ale też dobrał odpowiednią fryzurę do rodzaju włosów.

Na początek sprawdźmy, jakie cięcie i jakie fryzury będą modne w męskim świecie w najbliższym sezonie, czyli na wiosnę/lato 2018. Jak podkreśla Grzegorz Duży, przede wszystkim królować będą eleganckie pasma zaczesane na bok, fryzury z przedziałkami oraz uczesania kryjące zakola pod grzywką.

Najmodniejsze trendy na najbliższy sezon

– Dla panów ceniących sobie klasyczny wygląd najlepszym rozwiązaniem będzie dłuższa góra zaczesana na jeden bok, zgodnie z ich kierunkiem układania się, a boki zaczesane do tyłu. Jest to propozycja ponadczasowa i nie wymaga większej stylizacji. Idealna w każdej okoliczności, od wyjścia ze znajomymi, po biznesowe spotkanie – mówi stylista Shake Your Head i podkreśla, że aby optycznie wyszczuplić twarz i dodać wzrostu zalecane jest zaczesanie góry do tyłu.

Zwolenników nieco krótszy fryzur może zainteresować wycieniowanie górnych pasem i mocne wygolenie boków, ale nie na zero. – Sprawdzi się u mężczyzn w każdym wieku oraz doskonale podkreśli rysy twarzy. Nie wymaga większej stylizacji, ale zachowanie odpowiedniej długości, kształtu i estetyki fryzury może wymagać częstszych wizyt w salonie fryzjerskim w zależności od tempa porostu włosów – podkreśla Grzegorz Duży.

Grzegorz Duży ma radę także dla panów, którzy zmagają się z zakolami. – Wystarczy zdecydować się na dłuższe pasma z grzywką, które będą zasłaniać przerzedzone miejsca. Pozwoli to zachować młodzieńczy wygląd. W stylizacji postawmy przede wszystkim na naturalność, potargane przez wiatr i nieidealne zdecydowanie będą wyglądać najlepiej – radzi Grzegorz.

Dla mężczyzn lubiących dłuższe włosy świetnie sprawdzi się fryzura z cieniowaną grzywką na bok. Może być wystylizowana na bok lub do góry. W tej wersji najlepiej prezentują się gęste pasma. - Wybierając tę propozycję należy jednak pamiętać, że dłuższe włosy będą wymagały systematycznej pielęgnacji – podpowiada stylista.

Rodzaje męskich włosów – jak o nie dbać?

WŁOSY CIENKIE – to jeden z głównych problemów z jakim borykają się panowie. Zazwyczaj włosów cienkich jest dość sporo, niestety są słabe i bez objętości. Aby uzyskać optycznie więcej włosów, mężczyźni często wybierają dłuższe fryzury. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ włosy wyglądają na słabsze i bardziej „oklapnięte”.

Grzegorz Duży radzi:

Mycie: zalecam szampon wzmacniający lub łagodny do codziennego użytku. Lepiej unikać produktów silnie nawilżających lub wygładzających, bo zbyt mocne ich działanie będzie dodatkowo obciążać włosy. Pamiętaj o dokładnym spłukaniu szamponu z włosów.

Pielęgnacja: warto wypróbować tonik do wcierania w skórę głowy, który poprawi krążenie i wzmocni cebulki włosów.

Stylizacja: aby włosy wyglądały zdrowo, podcinaj je regularnie co 3 tygodnie. Dłuższe fryzury przy cienkich włosach nie są wskazane.

Przy cienkich włosach między innymi jedną z zalecanych fryzur jest:

Krótko ostrzyżone boki i dłuższa góra, zaczesana do tyłu. To modne rozwiązanie, które doda nieco objętości fryzurze.

Jednak dla zwolenników dłuższych włosów dobrą propozycją będzie fryzura z przedziałkiem z boku, a dłuższe partie włosów zaczesane na jeden bok. To świetne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej sytuacji.

WŁOSY KRĘCONE – ich struktura jest przeważnie sucha i matowa. Często też się puszą i trudno układają. Przy rodzaju tego typu włosów musimy zadbać przede wszystkim o ich nawilżenie.

Grzegorz Duży radzi:

Mycie: wskazane jest stosowanie szamponów i odżywek do spłukiwania z serii nawilżającej lub wygładzającej, które nieco wyregulują skręt i zapobiegną puszeniu się.

Pielęgnacja: susz włosy letnim strumieniem powietrza, najlepiej za pomocą dyfuzora. Zalecane jest także stosowanie olejku arganowego, który dodatkowo nawilży włosy. Przed wysuszeniem można użyć balsamu wygładzającego, bez spłukiwania, który dodatkowo dociąży włosy, dzięki czemu łatwiej będą się układać.

Stylizacja: do układania włosów używaj kremów modelujących lub lakierów o średniej mocy, które zabezpieczą włosy przed wilgocią.

Wybierając odpowiednią fryzurę dla siebie, rozważ ścięcie na krótko boków, pozostawiając dłuższą górę, którą możesz zaczesać do tyłu lub na bok. Taka fryzura będzie wyglądać lekko, a nadmiar kręconych włosów nie będzie obciążający.

Dla panów lubiących dłuższe włosy dobrą propozycją będą półdługie fryzury, z grzywką układaną na bok. Taka fryzura nie wymaga większej stylizacji. Włosy układające się same, będą wyglądały naturalnie i zawsze modnie.

WŁOSY Z ŁUPIEŻEM – wymagają przede wszystkim odpowiedniej pielęgnacji i stosowania właściwych produktów. Jednak zanim je wybierzesz musisz sprawdzić rodzaj łupieżu, czy jest on suchy, czy też tłusty. Łupież suchy zwykle przybiera postać drobnych i suchych płatków, łupież tłusty ma postać przylegających do skóry głowy tłustych, żółtych łusek lub grubszych, kilkumilimetrowych warstw.

Grzegorz Duży radzi:

Mycie: zaleganie sebum to główna przyczyna powstawania łupieżu, dlatego aby pozbyć się tego problemu, wybieraj szampony oczyszczające lub przeciwłupieżowe, które oczyszczą skórę głowy z nagromadzonego łoju. Myj włosy nie rzadziej niż co 3 dni, co zapobiegać będzie rozwoju bakterii w szybkim tempie. Pamiętaj też o dokładnym spłukiwaniu produktu z włosów letnią wodą.

Pielęgnacja: zalecane jest stosowanie toniku do skóry głowy zawierającego kektonazol, który usuwa grzyby powodujące powstawanie łupieżu. Tonik wcieraj opuszkami palców w skórę głowy.

WŁOSY SIWE – dla jednych to problem ciężki do zaakceptowania, bo kojarzy się z wchodzeniem w okres starzenia się i wizualnie dodaje lat. Zaś inni nie widzą w tym nic złego, chcąc jeszcze bardziej podkreślić siwy odcień włosów.

Grzegorz Duży radzi:

Mycie: zalecany jest szampon do włosów siwiejących. Dla osób chcących podkreślić siwy odcień polecam szampony lekko nawilżające i nadające blask. Podczas mycia ostatnie płukanie zalecam wykonać chłodną wodą.