"Trik na ochroniarza" w Żabce. Nowy sposób na otwarcie sklepu w niedziele

"Próbowałem w niedzielę kupić w Żabce papierosy, ale sprzedawca powiedział, że jest to niemożliwe, gdyż obowiązuje samoobsługowa kasa. O co tu chodzi?" - pyta czytelnik, który za pośrednictwem platformy dziejesie napisał do naszej redakcji. Zagadka rozwiązana. Franczyzobiorcy sieci coraz częściej wykorzystują "trik na ochoniarza", by ominąć zakaz handlu i otworzyć sklep w niedziele. Na czym to polega?