Zakaz handlu dzieli Polaków. Zwolennikom zakupów w niedzielę rząd mówi głośne "nie"

Od 2018 roku rząd ograniczał możliwość robienia zakupów w niedzielę, by dojść do stanu, w którym zakupy w markecie w siódmy dzień tygodnia można zrobić siedem razy w roku. Badania pokazują, że choć zwolenników handlu w niedzielę jest trochę więcej niż przeciwników, to nie jest to ogromna przewaga. Rząd i "Solidarność" stawiają jednak sprawę jasno: żadnego luzowania przepisów nie będzie.