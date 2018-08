Trudny los polskich opiekunek osób starszych w Niemczech. Berlin zupełnie je ignoruje

Tajemnicą poliszynela jest to, że bez opiekunek z Polski zawaliłby się cały system opieki nad ludźmi niedołężnymi w Niemczech. Brak jednolitych przepisów utrudnia zatrudnienie właściwej osoby, władze zwlekają.

- W Niemczech liczba opiekunek z Polski, Bułgarii czy Rumunii, zajmujących się przez 24 godzin na dobę osobami w podeszłym wieku, lawinowo rośnie. Już teraz ponad 200 tys. niemieckich gospodarstw domowych uzależnionych jest od takiej pomocy. Pomimo to, niemiecki resort zdrowia całkowicie ignoruje to zjawisko, zwleka z wydaniem jednolitych przepisów oraz ustaleniem standardów - powiedział we wtorek dziennikarzom w Berlinie Lothar Knopp, szef niemiecko-polskiego zespołu badawczego uniwersytetów w Cottbus i we Wrocławiu.