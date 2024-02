Trzy naloty policji i celników. Mundurowi wchodzą niespodziewanie

Walka z nielegalnym hazardem trwa. Mundurowi niespodziewanie wchodzą do salonów gier, co do których mają podejrzenia, że może być tam prowadzona nielegalna działalność. - Tak było m.in. we wtorek w jednym z lokali w Zwoleniu, gdzie zabezpieczono pięć automatów, na których urządzane były gry hazardowe wbrew przepisom ustawy - powiedziała rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska.