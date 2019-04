Trzynasta emerytura będzie co roku? Wiceminister daje nadzieję

Jest szansa, że "trzynastka" to nie będzie jednorazowy gest. - Nie można wykluczyć, że podobne rozwiązania zostaną przyjęte w kolejnych latach - powiedział w Senacie wiceminister rodziny Marcin Zieleniecki.

Czytamy w nim, że słowa Zielenieckiego padły podczas prezentacji projektu ustawy w Senacie. To właśnie tam trafił dokument, który w ubiegłym tygodniu został przegłosowany przez posłów. - Biorąc pod uwagę zapowiedzi polityków, nie można wykluczyć, że podobne rozwiązania zostaną przyjęte w kolejnych latach - powiedział wiceminister.

W marcu podobną deklarację złożył też premier Morawiecki. - Mogę zapewnić, że to nie jest jednorazowy strzał. Program "Emerytura plus" będziemy kontynuować w kolejnej kadencji. Jeśli oczywiście wyborcy nam zaufają i przedłużą nasz mandat do rządzenia - powiedział.