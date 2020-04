Trzynasta emerytura. ZUS wykonał blisko 1,5 mln przelewów "trzynastek"

Wraz z początkiem kwietnia ZUS rozpoczął wypłatę trzynastej emerytury. Będzie ona podzielona na kilka terminów. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów trzynasta emerytura trafi łącznie w ręce 10 mln osób, co dla budżetu państwa wiąże się z wydatkiem rzędu 11,7 mld zł. Tym samym świadczenia dla emerytów i rencistów wyniosą 981 zł (1200 zł brutto).

Kolejne przelewy będą realizowane 5, 6, 10, 15, 20 i w 25 dzień miesiąca. Harmonogram ma związek z koniecznością rozładowania pracy przez ZUS na cały miesiąc. Na poszczególne dni przypadają równe grupy seniorów. Z tego powodu 1 kwietnia pieniądze powędrowały do blisko 1,5 mln seniorów. I tak w każdym kolejnym terminie.

Tak zwana "13." emerytura przysługuje pobierającym emeryturę, rentę (z tytułu niezdolności do pracy, szkoleniowej, socjalnej, rodzinnej) lub mają prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (dla osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci), nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.