Tunel pod Świną odmienił życie mieszkańców. Jednego nie przewidzieli

- Tunel spowodował zmianę w Świnoujściu, na którą czekali wszyscy mieszkańcy oraz goście odwiedzający nasze piękne miasto. To zmiana cywilizacyjna, dzięki której komunikacja, przejazdy między wyspami trwają kilka minut. A nie kilkadziesiąt, jak było w czasach, gdy mieliśmy do dyspozycji wyłącznie przeprawy promowe. Dziś tunel po prostu jest. Zdążyliśmy się do niego przyzwyczaić, oswoić i polubić, bo dał nam to, na co wszyscy czekaliśmy wiele lat, a wielu wątpiło, że tej wspaniałej chwili doczeka - przyznał prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.