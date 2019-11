Turystyka dentystyczna. Boli cię ząb - jedź za granicę

Ból zęba potrafi spędzić sen z powiek. W celu sfinansowania usług dentystycznych niektórzy decydują się na zaciągnięcie kredytu. Istnieje też inny sposób – wyjazd na tańsze leczenie za granicę. Tę drogę wybiera coraz więcej osób.

Jak się okazuje, Polacy boją się dentysty nie tylko z powodu nieprzyjemnych doznań związanych z wizytą w gabinecie. Często bagatelizujemy lekko ćmiący ból z nadzieją, że przejdzie sam, ponieważ koszt kontroli przerasta możliwości naszego budżetu. Kiedy jednak wizyta okaże się koniecznością, a ból stanie się niemożliwy do bagatelizowania, wielu z nas staje przed dylematem: jak sfinansować wizytę, by wydać jak najmniej?

Coraz popularniejsze stają się również wyjazdy za granicę. Do najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków należą między innymi Ukraina, Białoruś czy Mołdawia. Ale pojawiają się też mniej oczywiste miejsca jak na przykład Wyspy Kanaryjskie. Warto również wspomnieć, że ruch pacjentów jest dwukierunkowy – Polacy wyjeżdżają za granicę, a cudzoziemcy do Polski. Drugi przypadek dotyczy szczególnie osób mieszkających na Zachodzie.

Ból zęba? Kierunek: wschód

– Wszystko przebiegło tak, jak mi obiecali - odebrali mnie z lotniska (z tłumaczem), zawieźli do mieszkania blisko centrum, a w piątek rano (przyleciałam w czwartek) już byłam u dentysty. Klinika na poziomie, wszyscy bardzo grzeczni – pisze Renata, która w celu skorzystania z usług dentystycznych udała się do Mołdawii.

Opłacalność wyjazdu widać już po podstawowych usługach – kompleksowa higiena jamy ustnej to bowiem koszt 1250 hrywien, czyli ok. 187 złotych. Ten sam zabieg w jednym z warszawskich gabinetów to koszt rzędu 360 złotych – czyli prawie dwa razy więcej. To samo dotyczy pozostałych zabiegów.