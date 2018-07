TVP rusza z nowym festiwalem. Tym razem w Kielcach

Na początku września odbędzie się nowy festiwal pod szyldem telewizji publicznej. Ma on być odpowiedzią na zeszłoroczne kłopoty z organizacją Opola.

- Będzie to wydarzenie wielkiej wagi, topowe polskie zespoły taneczne, mnóstwo gości zagranicznych – twierdzi z charakterystyczną emfazą Kurski. Jakie to będą gwiazdy – tego jednak na razie nie wiadomo. Pierwszy dzień ma być poświęcony dla polskich wykonawców, a drugi dla zagranicznych.

Już w zeszłym roku, też przy udziale TVP, w Kielcach odbyła się podobna impreza. Był to koncert „Gwiazdy letniego nieba”. I wtedy też mówiło się, że w przyszłości może on zostać zastąpiony przez większą imprezę.

Choć Kurski mówi o wielkich gwiazdach, to nazwisk żadnych na razie nie podaje. Na podstawie artystów, którzy wystąpili na „Gwiazdach letniego nieba”, możemy za to domyślać się charakteru nowej imprezy. Będzie to połączenie popu i disco polo. „Z wielkim entuzjazmem kielczanie bawili się też z grupą Bayer Full - w rytm „Mojej muzyki” kołysała się cała Kadzielnia [dzielnica Kielc – przyp.red.], by potem żywo wołać „Hej, sokoły”” – relacjonowały ubiegłoroczną imprezę lokalne media.